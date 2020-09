Bedrijfskundestudenten halen ruim 9.000 euro op voor WerkPro

nieuws

Foto: Hanzehogeschool

Met de Onmogelijke Opdracht van dit jaar hebben de ruim 300 eerstejaarsstudenten Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool ruim 9.000 euro opgehaald voor WerkPro. Vrijdagmiddag werd de cheque overhandigd. Het geld wordt gebruik om fietsen en opleidingen aan te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

“We willen ook kijken of we misschien een elektrische auto of kleine biertank kunnen aanschaffen”, vertelt Claudia Ter Veen van WerkPro. “Elke 2000 liter gebrouwen bier staat voor 1 werkplek, hoe kan het mooier’, geeft expert-coach Anita aan, ‘de studenten brouwen in twee weken werk!”

“Met dit project spreken we vanaf dag 1 de ondernemende houding in onze studenten aan. Het onmogelijke mogelijk proberen te maken”, aldus Anita Weekamp, expert-coach van het project. “Het is een voorproefje op de toekomst: hoe kun je als grote onderneming impact hebben en samen het verschil maken in de regio?”