Be Quick 1887 opent seizoen met klinkende zege op HBS

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 viert feest na de 1-0.

Be Quick 1887 heeft zaterdagavond de eerste competitiewedstrijd in de hoofdklasse A op zondag winnend afgesloten. In eigen huis werd HBS met 3-0 verslagen.

Djarni Leidelmeijer opende al na vijf minuten de score voor de Groningers. Wilko van der Kooi raakte nog de lat. HBS uit Den Haag kreeg aardig wat kansen, maar die werden allemaal naast gemikt of gestopt door doelman Robert Smit. Be Quick was effectiever en Geertjan Liewes maakte er na 39 minuten 2-0 van.

Na rust had Be Quick controle over de wedstrijd en kreeg de beste mogelijkheden. Liewes tekende na 55 minuten voor de 3-0 en de wedstrijd was gespeeld.

“Dit moet vertrouwen geven, dit is een fantastisch gevoel”, aldus een opgetogen Be Quick trainer Steven Wuestenenk. “Maar het had in de eerste helft anders kunnen lopen. HBS had ons een tijd in de grip. We waren slordig, leden veel balverlies en er werd te veel gedribbeld. Zij konden daardoor gevaarlijk worden, maar we kwamen goed weg. In de tweede helft kwamen we niet meer in de problemen. Misschien wat jeugdig balverlies. Maar we winnen met 3-0 van een goede ploeg als HBS. Dan hoor je mij verder niet meer zeuren”.