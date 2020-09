sport

Foto Andor Heij Stadion Esserberg Be Quick 1887

Be Quick 1887 is als enige club in de hoofdklasse A nog zonder puntverlies en is daarmee na twee wedstrijden koploper. In en tegen Hoogeveen werd zondag met 3-0 gewonnen.

Be Quick kwam vijf minuten voor de pauze op voorsprong door Geertjan Liewes, die zijn derde van het seizoen maakte.

Na rust kreeg Menno Heerkes van Hoogeveen rood en Be Quick profiteerde van de man meer. Wilko van der Kooi en Werner Bouma voerden de score op naar 3-0.