Auto’s flink beschadigd bij verkeersongeluk De Hallen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op De Hallen op industrieterrein Oude Roodehaan zijn woensdagmiddag twee auto’s op elkaar gebotst. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112gronigen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.00 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Twee personenauto’s zijn op elkaar gebotst waarbij er flink wat schade is ontstaan. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Verpleegkundigen van een ambulance zijn direct naar de beide automobilisten gaan kijken. Uiteindelijk bleek dat er niemand gewond was geraakt. De twee voertuigen raakten dusdanig beschadigd dat ze weggesleept moesten worden door een bergingsbedrijf.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. “Toen de agenten onderweg waren naar de aanrijding kregen ze panne met hun auto. Er kwam rook onder de motorkap vandaan. Deze politiewagen is na het afhandelen van de melding naar een garagebedrijf in de buurt gebracht.”