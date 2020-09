Automobilist rijdt moeder en kind aan in Gravenburg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagmiddag op de Möllerstraat in de wijk Gravenburg zijn een vrouw en een kind aangereden door een personenauto. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk vond plaats rond 12.20 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “De moeder en het kind zaten op een fiets. Door nog onbekende oorzaak werden zij aangereden door een grijze personenauto, vertelde een agent aan mij. Bij het ongeluk kwamen de fietsster en het kind ten val.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulanceverpleegkundigen bekommerden zich om de slachtoffers. “Het kind raakte niet gewond, de moeder is in een ambulance behandeld en daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht van het ongeluk. Vanwege het ongeluk was de straat afgesloten voor het verkeer.