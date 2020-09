Auto raakt van de weg en knalt tegen boom, bestuurder gewond

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Schelfhorst nabij Paterswolde is in de nacht van dinsdag op woensdag een automobilist gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 01.40 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Het lijkt erop dat de bestuurder rechtdoor is gereden in plaats van met de bocht mee. De oorzaak is wellicht de mist. Hier op de plaats van het ongeluk is het behoorlijk mistig. De auto is eerst naast de weg terecht gekomen en vervolgens tegen een boom gebotst.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Behalve een ambulance en de politie werd ook de brandweer van Eelde opgeroepen omdat er mogelijk sprake was van een beknelling. “Dat bleek niet zo te zijn, de brandweerlieden hebben wel een controle gedaan.”

Verpleegkundigen van een ambulance hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen.