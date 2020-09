Auto komt met achterwielen muurvast te zitten in greppel in Stadspark

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Een bergingsbedrijf moest er vrijdagavond aan te pas komen om een personenauto vlot te trekken die vast was komen te zitten in een greppel in het Stadspark. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur op de Bruilweering. Een automobiliste was in het Stadspark verkeerd gereden. Ze wilde in de achteruit terug rijden. Opeens zag ze een plek waar ze dacht te kunnen keren. Dit was verkeerd ingeschat. De auto kwam met de achterwielen in een greppel terecht en kwam muurvast te zitten.

Buurtbewoners hebben samen met medewerkers van een bergingsbedrijf de auto uit de greppel kunnen krijgen. Het bergingsbedrijf zette hiervoor ook een lier in. De schade aan het voertuig is minimaal.