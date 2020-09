Assen volgt Groningen voorlopig niet in verkoop aandelen vliegveld Eelde

nieuws

Foto Martin Nuver, 112groningen.nl

De gemeente Assen zet haar plannen om aandelen in Groningen Airport Eelde in de verkoop te zetten, voorlopig in de ijskast. Dat bleek tijdens de raadsvergadering die donderdagavond plaatsvond in de Drentse hoofdstad.

Wethouder Pauwels van de VVD in Stad maakte de intenties van het stadsbestuur bekend, nadat twee raadsfracties een motie hadden ingediend om voorlopig af te zien van de verkoop, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

Volgens de wethouder volgt de beslissing op aandringen van de overige aandeelhouders. Investeringsmaatschappij FB Oranjewoud wil de aandelen van Assen waarschijnlijk overnemen.