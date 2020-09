nieuws

Foto: Joris van Tweel

FC Groningen voetballer Arjen Robben heeft zondag in het duel tegen PSV een liesblessure opgelopen. Dat meldt de Volkskrant.

Dinsdag wordt een scan gemaakt om te kijken hoe ernstig de blessure is. De 36- jarige Robben is niet van plan om nu definitief een punt achter zijn carrière te zetten: “Opgeven komt niet in mijn woordenboek voor”, zegt hij tegen de krant.

De 96-voudig international Robben stopte vorig jaar met voetballen, maar besloot om toch weer de schoenen aan te trekken.