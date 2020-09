Appels en geduld in ruil voor cider

nieuws

Foto: Markus Hagenlocher

Je kan appels inleveren. Als dank krijg je voor elke 15 kilo 1 fles cider van je eigen appels terug. Je moet wel even geduld hebben, een half jaar.



In Haren wordt cider gemaakt van overtollige appels. ‘Op deze manier ontstaat een eerlijk en lokaal product en gaan we voedselverspilling tegen’. De productieruimte van de cider is gevestigd in De Biotoop.

Er zijn vier appelinleverdagen in september en oktober gepland, drie bij De Biotoop en een op het Suikerterrein tijdens het Appelfeest op 18 oktober. Over het algemeen geldt dat appels rijp zijn wanneer ze uit de boom vallen. Hoe langer de appels kunnen blijven hangen, des te beter het sap is voor de uiteindelijke cider.

De productie van cider neemt enkele maanden tot een half jaar in beslag. ‘Wij verwachten de cider in het voorjaar te kunnen leveren en zullen dan contact opnemen met alle donateurs’.

Meer info: https://doggerlandcider.com/apple-funding/