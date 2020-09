‘Anderhalvemeter-tours’ door binnenstad tijdens Open Monumentendag

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Ondanks het coronavirus zijn tijdens de Open Monumentendag van aanstaande zaterdag toch 35 monumenten in de gemeente Groningen te bezoeken. In de binnenstad wordt daarnaast aandacht besteed aan de geschiedenis van de gezondheid in de Stad. Daarvoor zijn ook verschillende rondleidingen ontwikkeld, zowel digitaal als onder begeleiding van gidsen.

In een rond de binnenstad staan tijdens Open Monumentendag 16 bordjes in de grond: een minitentoonstelling in de buitenlucht. De bordjes markeren plekken die wat vertellen over ziekte en gezondheid in Groningen. Speciaal voor Open Monumentendag is een audiotour gemaakt. Onderweg is van alles te horen over de relatie ziekte en gezondheid in de stad. Drie gidsen leiden geïnteresseerden langs die plekken in de stad die symbool staan voor de relatie stad en gezondheid. Iedere gids kiest zijn eigen route, die elk zo’n anderhalf uur duren.

De plattegrond van de bordjes is af te halen bij het Boter en Broodhuisje of bij de Groningen Store in het Forum. De plattegrond is ook te vinden op de website van Platform Gras. Alle tours onder begeleiding van een fysieke gids starten bij het Boter en Broodhuisje van de Martinikerk. De groepjes blijven klein. Een tour gaat per fiets, de andere twee gaan te voet. Vertrek is om 11.00 uur en om 14.00 uur.

Het is raadzaam om vooraf op de website te kijken naar de mogelijkheden bij het monument dat bezocht gaat worden. Voor sommige monumenten en activiteiten geldt een reservering vooraf. Alle deelnemers in de gemeente Groningen, dus ook in Haren en Ten Boer, staan hier vermeld.