“Als je op deze manier 100 Moria-vluchtelingen wilt opnemen dan ben je als land moreel failliet”

De fracties van GroenLinks en de PvdA in de Groningse gemeenteraad zijn niet te spreken over de Lesbos-deal die het kabinet donderdagmiddag sloot. De manier waarop 100 vluchtelingen opgenomen gaan worden noemen ze beschamend en lachwekkend.

De coalitiepartijen VVD, D66, ChristenUnie en CDA maakten donderdag na lang onderhandelen bekend 100 vluchtelingen op te willen nemen; 50 minderjarigen en 50 kwetsbare migranten. “Het is bizar dat na de grote brand die deze week woedde in het vluchtelingenkamp de coalitie onderhandeld over of er mensen geholpen en opgevangen moeten worden”, zegt PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff. “Het gesprek had niet moeten gaan over óf we mensen moet helpen en opvangen, maar over hoe we zo snel mogelijk als land mensen kunnen helpen en opvangen.”

“Het is de schaamte voorbij”

Raadslid Jeffry van Hoorn van GroenLinks: “Het enige positieve wat ik er van kan maken is dat het fijn is dat er nu iets gebeurt. Maar als je kijkt naar wat er nu gaat gebeuren: ze gaan 100 mensen helpen, maar dit gaat ten koste van 100 andere mensen die volgend jaar naar Nederland zouden komen. Het is de schaamte voorbij en lachwekkend tegelijk.”

Hoe zit het precies met de aantallen?

De 100 migranten die nu naar Nederland komen worden verrekend met het totaal aantal migranten dat Nederland op wil nemen. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR wijst elk jaar 500 asielzoekers aan voor opvang in Nederland. Dat aantal is dit jaar al bereikt. Met de 100 Moria-vluchtelingen wordt er een voorschot genomen op het aantal van volgend jaar waardoor er dan minder mensen naar Nederland kunnen komen.”

“We zijn moreel failliet als we deze mensen zo aan hun lot overlaten”

“Dit is een onderwerp dat mij erg raakt”, zegt Bushoff. “Toen afgelopen voorjaar de situatie op Lesbos, in vluchtelingenkamp Moria, duidelijk werd hebben wij als fractie samen met GroenLinks en veel andere fracties de gemeente Groningen er toe bewogen om minderjarige alleenstaanden op te vangen. Dit werd door de raad aangenomen. Het kabinet heeft zich echter de afgelopen maanden niet bewogen. Toen kwamen deze week de beelden naar buiten van de grote brand in het kamp. Mensen die al zoveel meegemaakt hebben, en nu hier mee geconfronteerd worden. We kunnen als land nog zo rijk zijn, maar wat zijn we als samenleving arm of eigenlijk moreel failliet als we deze mensen zo aan hun lot overlaten. Heel erg.”

Vroege verkiezingsretoriek

Volgens Van Hoorn was er na de brand maar één oplossing. “De brand, en de beelden daarvan, hebben er voor gezorgd dat de situatie onhoudbaar werd voor het kabinet. Er moest iets gebeuren. Dat men voor deze weg kiest is, zoals ik al zei, schaamteloos. Wat het kabinet nu doet is gewoon niets anders dan hele vroege verkiezingsretoriek. De VVD die haar achterban tevreden houdt en ondertussen kunnen de landelijke coalitiepartijen pronken met hoe goed en sociaal ze wel niet bezig zijn. Wij blijven ons er in ieder geval sterk voor maken om 500 kinderen op te vangen in Nederland.”

“Nederland moet 500 kinderen opnemen, eventueel meer”

Bushoff sluit zich daar bij aan. “Er zitten daar 30.000 mensen in dat vluchtelingenkamp. Als wij 500 kinderen opnemen, eventueel meer, en ieder land dat lid is van de Europese Unie doet dat ook dan begint het ergens op te lijken. Ik vind ook dat het onze morele verplichting is om dit te doen. Nederland is een rijk land, 100 gemeenten hebben al aangegeven vluchtelingen op te willen nemen. Doe daar iets mee.”