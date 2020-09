Alle kaartcontroleurs van Arriva dragen vanaf deze week bodycams

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Alle kaartcontroleurs en handhavers van vervoersbedrijf Arriva dragen vanaf deze week een bodycam. De vervoerder kiest voor deze weg omdat het geweld de afgelopen jaren is toegenomen.

Arriva verzorgt in Groningen het treinvervoer op de Noordelijke Nevenlijnen. Daarnaast is het bedrijf in diverse andere concessies in het land actief met bus- en treinvervoer. De afgelopen periode zijn zo’n tweehonderd medewerkers uitgerust met een camera. De invoering is stapsgewijs gedaan. In de eerste maanden van 2020 werd de camera ingevoerd in Brabant. Deze week volgde als laatste regio de concessie Zuid-Holland Noord.

Het bedrijf kiest voor de inzet van camera’s omdat deze bijdraagt aan de veiligheid voor medewerkers en reizigers. Bij incidenten kunnen de beelden mogelijk een bepalende rol spelen. Een controleur of handhaver beslist zelf wanneer de bodycam aanstaat.