Alfa-college start met ‘De Bibliotheek op school’

Alfa-college en Biblionet tekenen samenwerkingsovereenkomst. Foto: Alfa-college

Het Alfa-college is gestart met het programma ‘De Bibliotheek op school’. De school is daarmee de eerste mbo-instelling in de provincie Groningen die dit aanbiedt.

Het programma van Biblionet Groningen moet bijdragen aan het vergroten van het leesplezier, de leesmotivatie en het leesgedrag van de studenten. Om de bibliotheek aantrekkelijk te maken zullen de studenten actief betrokken worden bij de samenstelling van de collectie. “Door bijvoorbeeld te lezen bevorderen de studenten hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling”, zegt Joze Kienstra van het Alfa-college. “Twintig jaar geleden zijn we al gestart met een mediatheek met studiemateriaal en honderden boeken en films voor de studenten. Door lezen verrijk je je met de gedachten van anderen en begrijp je jezelf en de wereld om je heen beter. Het helpt de studenten echt betere beroepsbeoefenaars te worden en dat is waar we naar streven, we zijn tenslotte een mbo.”

Naast het Alfa-college werken in de provincie Groningen meer dan 140 onderwijslocaties in het basis- en voortgezet onderwijs samen in het project. De samenwerkingsovereenkomst die het Alfa-college tekende is voor de duur van drie jaar.