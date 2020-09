Al ruim 800 slaapzakken voor vluchtelingen ingezameld op Suikerterrein

Op het Suikerterrein zijn de afgelopen dagen meer dan 800 slaapzakken ingezameld voor vluchtelingen op Lesbos. Sinds daar vorige week het kamp Moria is afgebrand moeten veel mensen op straat slapen.

De organisatie van het Paradigm festival vond dat zo schrijnend dat ze gelijk in actie kwamen. Woensdag is de laatste dag dat mensen slaapzakken kunnen doneren, en het doel is om er 1300 binnen te halen. Het initiatief is onderdeel van een landelijke actie van Because We Carry, die alle slaapzakken vrijdag naar Lesbos brengt.

“Kinderen liggen op het asfalt, er is acute hulp nodig voor goede slaapzakken om in ieder geval nu de nachten wat draaglijker te maken,” zegt initiatiefnemer Paul Grimmius. “Wij hebben hier ruimte en weinig te doen door de coronacrisis, dus we dachten: let’s go.”

Ook op de laatste dag kwamen nog veel mensen slaapzakken doneren. “Ik heb er zeven gedoneerd. Ik heb toch een bus, dus heb ik aan vrienden gevraagd of ze nog wat hadden,” vertelt iemand. “Al die verhalen dat mensen het zelf in brand hebben gestoken… Dat was dan een wanhoopsdaad. Die mensen willen daar weg, ze moeten daar weg. Ik hoop dat we in Europa allemaal ons steentje bijdragen.” Grimmius vindt het hartverwarmend dat er zo veel donaties binnenkomen. “Ik krijg er kippenvel van als ik erover praat. Het is geweldig, het doet heel veel met me. Ik ben heel trots.”

Het inleverpunt is nog tot 20:00 uur geopend.