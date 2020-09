“Afgelopen week 467 nieuwe besmettingen in provincie, veel kleine clusters in Stad”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In de provincie Groningen zijn sinds vorige week woensdag 467 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. In de stad Groningen bevinden zich veel kleine clusters. Dat blijkt uit de wekelijkse update van de GGD.

Sinds het begin van de epidemie is het virus bij 1.367 personen vastgesteld. In de afgelopen zeven dagen kwamen er 467 nieuwe gevallen bij. “Ruim de helft, 57 procent, van deze nieuwe besmettingen betreft mensen in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar oud”, laat de GGD weten. “23 Personen waren jonger dan 18 jaar en 2 waren jonger dan 12 jaar. Een klein deel, 4 procent, van de nieuwe besmettingen had een vermoedelijke besmettingsbron in het buitenland. Bij meer dan de helft van de nieuwe gevallen lag de vermoedelijke besmettingsbron in de thuissituatie en bij ongeveer een derde is het terug te leiden tot sociale activiteiten als feesten, horecabezoek en studentactiviteiten.” In de afgelopen week werden geen nieuwe overlijdensgevallen bekendgemaakt.

Tekst gaat verder onder de infographic

Veel kleine clusters in Stad

De GGD constateert dat het in de afgelopen week om een forse stijging van het aantal nieuwe besmettingen gaat in vergelijking met de voorbije weken. Ongeveer 70 procent van de personen bij wie een nieuwe besmetting werd vastgesteld in de afgelopen 7 dagen is woonachtig in de stad Groningen. In deze groep van nieuwe besmettingen gaat het niet om grote clusters maar wel veel kleine clusters.

“5,7 Procent van de coronatesten was positief”

Het aantal personen dat in de afgelopen week getest werd ligt opnieuw hoger dan in de afgelopen weken. In totaal werden er op de testlocaties in de stad Groningen en Veendam 5.630 mensen getest. Vorige week lag dit op 5.257 en in de week daarvoor op 5.129. In de periode van 1 juni tot 22 september hebben zich nu 50.117 personen zich laten testen. Van de 5.630 testen bleken er afgelopen week 333 positief te zijn. Dit komt neer op 5,7 procent.