Actiedag in Groningen voor vluchtelingen Moria

In Groningen wordt volgende week zondag een actiedag gehouden voor de vluchtelingen in kamp Moria. Een groep betrokken Stadjers heeft de handen ineengeslagen onder de noemer ‘050 voor Moria’.

De bedoeling is om op zondag 27 september zoveel mogelijk geld in te zamelen voor noodhulp. Bij EM2 op het Suikerunieterrein wordt een online en offline pubquiz gehouden waar winkeliers en ondernemers prijzen voor beschikbaar kunnen stellen en kunstacademie Minerva zet een pop-up store op met kunstwerken. Hoe het programma er verder uit gaat zien is aan de inwoners van Groningen want men is op zoek naar lokale initiatieven. “Wij roepen mensen en organisaties, die ook hulpacties aan het ontwikkelen zijn, op om zich volgende week zondag aan te sluiten. Dat kan door contact met ons op te nemen via dit mailadres“, laat een woordvoerder weten.

Het bedrag dat ingezameld wordt, wordt na afloop gedoneerd aan Team Humanity. Team Humanity besteedt het geld voor zaken en spullen die op dit moment nodig zijn. De verwachting is dat het met name gaat om producten die te maken hebben met hygiëne zoals babydoekjes, luiers en wc-papier. Mensen die een gift willen geven kunnen dit storten op bankrekeningnummer NL11 BUNQ 2047 3972 00 ten name van 050voorMoria.