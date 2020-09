Actie bij Paradigm levert ruim 1.200 slaapzakken op voor Lesbos

nieuws

Foto Danja de JonckheereSlaapzakken inzamelen

De slaapzak-inzamelactie op het terrein van Paradigm van afgelopen week heeft in totaal 1.219 slaapzakken opgeleverd. Dat liet mede-organisator Ebel Jan van Dijk donderdag weten via Facebook.

“We hebben 2319 slaapzakken afgeleverd bij Because We Carry”, vertelt Van Dijk. “1219 slaapzakken uit Groningen, 900 vanuit de Kampeerhal Roden en nog 200 extra uit Friesland. En dankzij jullie gulle giften hebben we ook nog eens €10.000 kunnen storten op de rekening van BWC.”

Vrijdag begint ‘Because We Carry’ met het versturen van de slaapzakken naar Lesbos. Vorige week brand het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland af. Daardoor moesten veel van de inwoners van het kamp op straat slapen.