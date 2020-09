Aardbeving gemeten precies onder Stad

nieuws

In de stad Groningen heeft maandagavond een aardbeving met een kracht van 0,9 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Dat meldt het KNMI.

De beving werd waargenomen rond 19.00 uur. Volgens het KNMI gaat het om een geïnduceerde aardbeving. Dit betekent dat de beving het gevolg is van de gaswinning in de provincie. De beving was te licht om waargenomen te worden door de bewoners, maar zwaar genoeg om opgepakt te worden door registratieapparatuur. De aardbeving is bijzonder omdat het tot nu toe niet vaak gebeurd is dat een beving precies onder de stad plaatsvond.

De laatste weken hebben er meerdere bevingen in de provincie Groningen plaatsgevonden. Vier dagen geleden werd een beving met een kracht van 2,0 op de schaal van Richter waargenomen die Westeremden als epicentrum had. Vorige week dinsdag vond er een beving plaats bij Roodeschool.