Aanvoerder Leidelmeijer van Be Quick 1887: “Ik denk dat we gaan winnen van Hoogeveen”

sport

Foto: Andor Heij. Be Quick 1887 - Hollandia

Aanvoerder Djarni Leidelmeijer van voetbalclub Be Quick 1887 voorspelt een overwinning op Hoogeveen in de Hoofdklasse A op zondag.

“In de laatste competitiewedstrijden tegen Hoogeveen waren we in staat om de nul te houden en ik hoop dat we dat nu wederom kunnen”, aldus Leidelmeijer. In de laatste ontmoeting tussen beide ploegen won Be Quick 1887 zelfs met 4-0.

Volgens Leidelmeijer is Hoogeveen een ploeg met veel individuele klasse en een sterke voorhoede. “We hebben deze week daarom anders getraind dan voorafgaand op de wedstrijd tegen HBS. Je zou kunnen zeggen dat we specifiek getraind hebben op het afstoppen van de aanval van Hoogeveen.” Pijnpunten Hoogeveen? “We hebben een hele balvaste spits die we vaak aan de bal willen hebben en ook onze buitenspelers zijn erg snel en goed in één tegen één situaties.”

Motivatie

“Men kan zondag een goed en fit Be Quick 1887 verwachten en het valt mij op dat we dit seizoen gemotiveerder zijn dan voorheen, niet dat we dat eerder niet waren, maar het voelt nu anders”. Op de vraag wat de voorspelling van de aanvoerder is voor het duel antwoord hij: “Mijn voorspelling is dat Be Quick gaat winnen.”

Het duel tussen Hoogeveen en Be Quick 1887 begint zondag om 14.00 uur en wordt live uitgezonden in het radioprogramma OOG Sport op OOG Radio.