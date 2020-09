Aantal nieuwe besmettingen in gemeente breekt opnieuw record

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Voor de tweede keer deze week is een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in de gemeente Groningen. Sinds donderdag werden 34 nieuwe besmettingen bevestigd in de gemeente. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM vrijdag naar buiten bracht.

Maandag, zaterdag en vrijdag werden al 26 nieuwe besmettingen gemeld door het RIVM. Dinsdag werd het vorige recordaantal gemeld, toen werden dertig nieuwe besmettingen vastgesteld.

In de rest van de provincie werden negen nieuwe besmetting vastgesteld. Ook in Het Hogeland (1), Westerkwartier (1), Midden-Groningen (2), Oldambt (3) en Stadskanaal (1) werden besmettingen vastgesteld.