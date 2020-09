‘Aantal meldingen van steekincidenten in Stad verviervoudigd’

nieuws

Het aantal meldingen van steekincidenten in de gemeente Groningen, tussen januari en augustus is dit jaar, is verviervoudigd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de website Alarmeringen.nl, op basis van een analyse van P2000-meldingen.

Waar tussen januari en augustus 2019 nog vier meldingen van steekincidenten plaatshadden in de gemeente, waren dit er in dezelfde periode van dit jaar zeventien.

Ook in de provincie Groningen steeg het aantal meldingen van steekincidenten sterk (van 8 naar 41). Daarmee Groningen na Utrecht de provincie met de hoogste stijging van het aantal meldingen van steekincidenten.