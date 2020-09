Aanleg tijdelijk viaduct Paterswoldseweg gestart

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Woensdagochtend is begonnen met de aanleg van het tijdelijke viaduct, dat over de Paterswoldseweg wordt geplaatst. Het viaduct moet binnenkort het verkeer van de A7 over de Paterswoldseweg verwerken.



Het huidige viaduct zal daarna worden afgebroken, waarna een nieuw viaduct gebouwd zal worden. In de afgelopen week werden al de buispalen aangebracht, die het tijdelijke viaduct moeten dragen. Vanwege deze buispalen wordt het fietsverkeer tijdelijk over de busstrook geleid. Ook wordt er een tijdelijk verkeerslicht geplaatst.

Het verkeer vanuit Drachten zal dan via de afslag bij Sportpark Corpus Den Hoorn van de A7 worden geleid, waarna het Vrijheidsplan naar een tijdelijke weg naast de A7 worden geleid, die daarna op het tijdelijke viaduct uitkomt. Medio december zal het verkeer dat van het Julianaplein af komt, via de huidige zuidelijke baan worden geleid. Het noordelijke deel van het viaduct komt zo vrij te liggen van verkeer en kan gesloopt worden. Hierna zal de zuidelijke kant van het viaduct worden aangepakt.

Naar verwachting zullen alle werkzaamheden in 2023 afgerond zijn.