Aankomend weekend asfaltwerkzaamheden op noordbaan zuidelijke ringweg

Foto: Google Maps - Streetview

Ter hoogte van het viaduct bij het Oude Winschoterdiep voert Combinatie Herepoort aanstaand weekend onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt op de noordbaan van de zuidelijke ringweg.

Van zaterdag 19 september 17.00 uur tot zondag 20 september 14.00 uur wordt er preventief aan het asfalt gewerkt om problemen op deze plek te voorkomen.De werkzaamheden zijn zowel overdag als ’s nachts. Het verkeer wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.

De weg is in deze periode afgesloten vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan de afrit Hereweg, richting Drachten/Assen.

Naast de hinder voor het verkeer door de afsluiting van de zuidelijke ringweg, kunnen de werkzaamheden ook geluidsoverlast veroorzaken voor omwonenden. De werkzaamheden zijn deels in de nacht vanwege de beperkte tijd die beschikbaar is.