66 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 85 in provincie

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Sinds maandagochtend tien uur zijn er 66 nieuwe coronabesmettingen aan het RIVM gemeld die de GGD Groningen vaststelde bij inwoners van de gemeente Groningen. Dat blijkt uit cijfers die het Rijksinstituut dinsdagmiddag naar buiten bracht.

Daarnaast werden in de rest van de provincie nog eens 19 besmettingen vastgesteld.

Daarmee is het aantal nieuwe vastgestelde infecties in 24 uur nog steeds bezig met een opmars. Naast de 66 besmettingen in de gemeente Groningen waren er ook besmettingen in Stadskanaal (6), Het Hogeland (4), Midden-Groningen (3), Westerkwartier (2), Veendam (2), Loppersum (1) en Pekela (1).

In de afgelopen week werden 367 nieuwe coronabesmettingen bij het RIVM gemeld door de GGD Groningen. In de gehele provincie werden geen ziekenhuisopnames of overlijdens door COVID-19 geregistreerd. Het grootste aantal besmettingen per 100.000 inwoners is nog steeds te vinden in de leeftijdscategorie 20 tot 29 jaar, maar het RIVM ziet het aantal besmettingen stijgen in alle leeftijdsgroepen/