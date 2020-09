63 nieuwe coronabesmetting in gemeente Groningen; 86 in provincie

nieuws

Het RIVM heeft sinds maandagochtend 63 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld onder inwoners van de gemeente Groningen. In de rest van de provincie Groningen werden nog eens 23 besmettingen vastgesteld.

Groningen

Naast de gemeente Groningen vonden de meeste besmettingen plaats in de gemeenten Westerkwartier, Het Hogeland en Midden-Groningen met ieder vier besmette inwoners. Ook waren er besmettingen in Oldambt (3), Westerwolde (1), Veendam (1), Stadskanaal (3), Loppersum (3) en Appingedam (1).

Volgens het RIVM zijn in de afgelopen week 438 inwoners van de provincie besmet geraakt met het coronavirus. Eén van hen werd opgenomen in een ziekenhuis, ook is er één persoon overleden aan de gevolgen van het virus.

Nederland

Landelijk gezien neemt het aantal meldingensterk toe in vrijwel alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen, zo stelt het RIVM. Het aantal meldingen is ruim vervijfvoudigd in vergelijking met vier weken geleden.

In de week van 23 tot en met 29 september meldden de GGD’en 19.326 personen die positief testten op COVID-19. Het grootste aantal mensen met een positieve testuitslag per 100.000 inwoners is nog steeds te vinden in de leeftijdscategorie 20-29 jaar.

In de afgelopen week zijn in Nederland 51 COVID-19 patiënten gemeld als overleden. Deze overledenen hadden een leeftijd tussen de 45 en 95 jaar. 244 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis.