40 procent medewerkers RUG zit in een coronadip

Foto: Pexels.com

Twee derde van de RUG-medewerkers is op het werk slechter af dan vóór de coronacrisis. Dat meldt de Universiteitskrant, naar aanleiding van een enquête van human resources.

Veertig procent van de medewerkers (inclusief student-assistenten en student-promovendi) voelt zich geestelijk slechter. Dat komt door de opgelopen werkdruk, het gemis van collega’s en de onzekerheid over de toekomst. Ook is er sprake van motivatieverlies, lusteloosheid, depressiviteit en slaapproblemen. Daarnaast hebben mensen vanwege corona angst en zorgen over hun eigen gezondheid of die van naasten.

Het rapport noemt het ‘zorgwekkend’ dat veel medewerkers klagen over een nóg hogere werkdruk, terwijl uit onderzoek van vorig jaar bleek dat de helft van hen de werkdruk ook al te hoog vond. Diverse medewerkers vinden dan ook dat het management niet slagvaardig genoeg is en dat er te weinig betrokkenheid is vanuit de RUG en het universiteitsbestuur. Ze hebben het gevoel dat de bestuurslagen geen idee hebben wat er speelt onder de medewerkers.

Thuiswerken valt veel medewerkers tegen. 40 procent heeft überhaupt geen goede werkplek thuis, zoals een goede stoel of computer. Ook is het thuis niet rustig genoeg. Tegelijkertijd is daar de druk van collega’s of leidinggevenden, om door te werken in de vrije tijd.

Een deel van de ondervraagden vindt het juist beter zo. Ze kunnen hun dagen nu bijvoorbeeld beter indelen, hoeven minder te reizen en houden, mede door online vergaderen, meer tijd over. Naar aanleiding van de voorlopige resultaten kunnen mensen alvast meubilair van kantoor lenen om thuis te gebruiken.