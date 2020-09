246 woningen in Paddepoel krijgen grondige onderhoudsbeurt

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Tussen nu en 2021 gaat woningcorporatie Lefier 246 woningen in Paddepoel verduurzamen. Deze week zijn de werkzaamheden gestart.

De daken en spouwmuren worden geïsoleerd, de woningen krijgen kunststofkozijnen en HR++ glas. De cv-ketels worden vervangen door HR-ketels en in alle woningen komt CO2- en vocht-gestuurde mechanische ventilatie. Ook worden de voor- en achterdeuren vervangen.Als woningen aardbevingsschade hebben, wordt dat ook meteen gerepareerd. In een later stadium kunnen de woningen eventueel aangesloten worden op het Warmtenet. De woningen krijgen, na de verbouwing, energielabel A.

Met alle maatregelen worden ook vocht-, tocht- en schimmelproblemen aangepakt. Bewoners boden de woningbouwvereniging in juni vorig jaar een ‘zwartboek’ aan, met daarin foto’s van de schimmel en vocht die de woningen teisterde.

De woningen zijn gebouwd in de jaren ’60 en staan onder andere aan de Watermanstraat, de Grote Beerstraat, de Noorderkroonstraat en de Ossehoederstraat.