24 Nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de gemeente Groningen zijn sinds dinsdag 24 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit open data van het RIVM.

Volgens het RIVM werden in de afgelopen 24 uur in de gemeente 10,3 personen op de 100.000 inwoners positief getest. Het aantal positieve testen steeg van 483 naar 507. Er werden geen ziekenhuisopnames gemeld. In de provincie Groningen steeg het aantal besmettingsgevallen met 34. In de gemeente Het Hogeland liep het aantal positief geteste personen op van 61 naar 64, in Midden-Groningen van 59 naar 62 en in Veendam, Oldambt, Stadskanaal en Westerwolde werd in iedere gemeente één positieve test afgenomen. Ook in de provincie zijn geen ziekenhuisopnames bekend.

In vergelijking met de cijfers van vorige week woensdag blijkt dat de grootste coronabrandhaard van onze provincie zich in de gemeente Groningen bevindt. In Groningen steeg het aantal positieve testen van 353 naar 507 (+154). In de gemeente Westerkwartier gaat het om 4 gevallen, Het Hogeland 17, Midden-Groningen 9, Oldambt 9, Stadskanaal 5, Veendam 5, Appingedam 3, Westerwolde 2, Delfzijl 2 en Loppersum 1. Alleen in de gemeente Pekela werden geen nieuwe besmettingen gevonden.

Landelijk werden er afgelopen etmaal 1.542 positieve testen afgenomen. Vijftien personen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis, twee mensen kwamen te overlijden.