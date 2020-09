190 euro voordeel voor 1150 minimahuishoudens door ruimere kwijtschelding afvalstoffenheffing

nieuws

Foto Gemeente Groningen

De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing in Groningen wordt flink verruimd. 1150 Groninger minima-huishoudens gaan er tot 190 euro per jaar op vooruit. Ze krijgen nu na drie jaar volledige kwijtschelding van afvalstoffenheffing.



De beslissing voor de ruimere kwijtscheldingsregels werd genomen in de raadsvergadering van 9 september en viel bijna weg tegen de besluitvorming over Diftar, die tot in de late uurtjes duurde. In de voormalige gemeente Groningen kregen minima de eerste 5 jaar gedeeltelijke en daarna volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.

Jasper Been (GroenLinks) en Julian Bushoff (PvdA) zijn blij dat hun voorstel na twee jaar strijd is aangenomen. “Al jaren neemt de langdurige armoede in Groningen toe, terwijl de vermogens- en inkomensongelijkheid relatief hoog zijn. De verruiming van de kwijtschelding is daarom een rechtvaardige manier om echt een verschil te maken voor mensen die het niet breed hebben”, zo stelt Been. Daar voegt Bushoff aan toe: “Dat het nu eindelijk gelukt is, is leuk voor ons, maar het gaat natuurlijk om de Groningers die dit extraatje keihard kunnen gebruiken.”