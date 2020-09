1000 kinderen doen mee aan survivaldagen Lewenborg

Boogschieten, vlotvaren en klimmen: in Wijkpark Lewenborg kunnen kinderen deze week kennismaken met survivallen.

Zo’n 1000 leerlingen van verschillende basisscholen uit de stad doen mee. Het doel van de week is vooral om kinderen meer te laten bewegen. “Ze kunnen hier lekker in de natuur sporten ,” zegt Marloes Jongebloed van organisator Bslim. “Het is leuk om kennis te maken met een nieuwe sport. Survivallen is een ideale sport voor samenwerken, zelfvertrouwen en een goed zelfbeeld.”

De kinderen zijn heel enthousiast. “We gingen op een vlot, maar toen ben ik in het water gevallen,” vertelt Kaeylin. “Maar dat is leuk, omdat je dan kan zwemmen.” Masogbe vindt alle nieuwe sporten leuk. “Er zijn veel dingen te doen. Je kan touwklimmen, zwemmen… Alles.”