Zorgen over toekomst bij weggeefwinkel Ten Boer na verhuizing

nieuws

De medewerkers van de Weggeefwinkel in Ten Boer zijn het opzetten en inpakken van winkelinventaris behoorlijk beu en willen, na meer dan vijf jaar te gast zijn op andere locaties, een eigen plek in het dorp. De stichting hoopt dat de gemeente snel met een permanente oplossing voor huisvesting komt. De winkel moet, voor de tweede keer in een half jaar, met alle inboedel vertrekken naar een andere tijdelijke plek en daar, door de uitbraak van het coronavirus, behoorlijk inkrimpen.

Corona gooit roet in het eten

“We zijn al vijf jaar lang te gast in het dorpshuis, waar we twee keer in de week een complete winkel opbouwen en weer afbreken”, vertelt Wilma Huisman. “Voor corona konden we daar veel spullen in kwijt. Maar na de uitbraak van het virus moesten we weg, omdat het dorpshuis officieel een horecagelegenheid is en daarom dicht bleef. We konden tijdelijk verhuizen naar de sporthal. Maar de scholen gaan weer open en daarom kunnen we ook hier niet blijven. We moeten daarom wel terug naar het dorpshuis, maar nu met anderhalvemeter-maatregelen. En dat betekent dat we flink moeten inkrimpen.”

Meer dan een winkel

Daarom wordt het tijd voor een eigen vaste plek in het dorp, vindt ook medewerkster Sjanie van Dijk: “Door het inkrimpen van ons aanbod gaan we een groep bezoekers verliezen, ben ik bang. De winkel is een sociaal punt in het dorp, ook voor mensen die eenzaam zijn. We merken dat daar steeds meer behoefte aan is en door het aanbod ontdekken steeds meer mensen onze plek. Daarom wordt het tijd dat we een eigen plek krijgen, waar we in de winkel ook gewoon een tafel neer kunnen zetten met koffie en thee, zodat mensen hier contact kunnen hebben.”

Gemeente moet belang van weggeefwinkel in gaan zien

Maar de gemeente Groningen is, na de herindeling met Ten Boer en Haren, moeilijk bereikbaar voor een oplossing, zo stelt Huisman: “We moeten andere mensen daarvoor aanspreken. Op zich is het WIJ-team best wel behulpzaam, maar de gemeente moet nog even doorhebben dat wij zo belangrijk zijn voor het dorp.” Dat beaamt ook Van Dijk: “Het is dat wij nu een plek konden krijgen in het dorpshuis en dat we gezegd hebben: We doen alleen maar kleding. Maar de winkel is zoveel meer en ik ben bang dat we de winkel op deze manier aan het verliezen zijn. Dat is natuurlijk eeuwig zonde.

Inboedel ophalen voor verhuizing

De stichting roept eendier op om voor komende dinsdag zo veel mogelijk spullen op te halen,voordat de winkel in afgeslankte vorm terug verhuist van de sporthal naar het dorpshuis.