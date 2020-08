Zorgen bij Veiligheidsregio over toename coronabesmettingen

De Veiligheidsregio Groningen maakt zich veel zorgen over de sterke toename van het aantal coronabesmettingen. In de afgelopen week werden 52 mensen in de provincie positief getest.

De toename van het aantal besmettingen begon in juli en lijkt nog niet echt af te nemen. Toch komen er nog geen nieuwe maatregelen in Groningen. “Op dit moment beperken we ons tot oproepen, bijvoorbeeld: hou de gezelschappen die je thuis ontvangt beperkt. Dat zijn het type maatregelen waar we aan denken,” zegt Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio. “Ik denk dat het van belang is dat we alle goede dingen die we voor de vakantie hadden ingezet weer even opfrissen bij onszelf. Bijvoorbeeld: hou afstand, was je handen vaak.”

Er wordt nu gewerkt aan een dashboard, waarbij goed te zien is wat de regionale ontwikkeling van het virus is. “Ik verwacht dat aan het eind van deze maand. Dan kunnen we daarbij maatregelen formuleren die passen bij de stand van zaken in onze Veiligheidsregio. In Groningen hebben we nu de toegangsstop in de horeca, dat lijkt goed te werken. Daar kunnen we nog mee spelen.” Daarbij wordt ook rekening gehouden met horecaondernemers. “We begrijpen dat elke beperking buitengewoon vervelend is. We bekijken daarom elke dag welk effect maatregelen hebben en of er iets aan veranderd kan worden.”