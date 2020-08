Zorgen bij leraren om scholen volledig te openen zonder mondkapjes

nieuws

Veel leraren in het middelbaar onderwijs zien het niet zitten om volgende week les te geven op een volledig geopende school waarbij leerlingen geen mondkapjes dragen en er geen onderlinge afstandsregels gelden. Dat blijkt uit een onderzoek van de vakbond LiA.

LiA, Leraren In Actie, zette zondagavond een enquête uit onder ruim tweeduizend leraren. Zo’n vierhonderd hebben de enquête inmiddels ingevuld. Uit de eerste resultaten blijkt dat 80 procent van de leraren het onveilig vindt om de scholen weer volledig te openen. Volgende week beginnen de scholen in Noord-Nederland weer. Het kabinet liet voor de zomervakantie weten dat scholen weer volledig in bedrijf kunnen, leerlingen tot elkaar geen afstand hoeven te houden maar wel op anderhalve meter afstand moeten blijven van hun leraar. Voorts hoeven er geen mondkapjes gedragen te worden.

“Iets van social distancing handhaven”

Epidemioloog Patricia Bruijing van het UMC Utrecht laat maandagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur weten dat deze regels wellicht moeten worden herzien. Volgens haar zien we het aantal besmettingen oplopen, zijn er meer zorgen over de verspreiding en blijkt dat tieners wel degelijk besmet kunnen raken. Volgens Bruining is het om die reden belangrijk dat iets van social distancing gehandhaafd moet worden.

Rijmt niet met persconferentie van de premier

De LiA wijst ondertussen naar de persconferentie vorige week van premier Mark Rutte (VVD). Daarin riep de minister-president specifiek jongeren op om afstand te houden. De vakbond vraagt zich af hoe dat te rijmen is als je volgende week dertig 17- of 18-jarigen in een kleine ruimte samenbrengt. Dinsdag vindt er een briefing plaats van het Outbreak Management Team over het besmettingsgevaar op middelbare scholen. Later deze week gaat gesproken worden over de ventilatiesystemen op scholen. Over deze systemen bestaan ernstige zorgen.