Zonaanbidders laten veel afval achter bij sluis Dorkwerd

nieuws

Zonaanbidders hebben de afgelopen dagen veel afval achtergelaten bij de sluis bij Dorkwerd bij het Reitdiep. De wijkagent maakt er melding van op Twitter.

Op foto’s die de agent deelt is te zien dat het voornamelijk om verpakkingsmaterialen gaat en lege flessen. “We troffen het aan tijdens onze dienst”, vertelt wijkagent Jacob Kobes. “We hebben de wijkpost van de gemeente Groningen verzocht de spullen op te ruimen, hoewel we liever hadden gezien dat de vervuilers het zelf hadden gedaan.”

Wie de verpakkingsmaterialen en flessen achter hebben gelaten is onduidelijk. Wel doet de politie de oproep dat als je ergens van de zon geniet en daarbij een drankje of een hapje nuttigt, je de verpakkingsmaterialen opruimt en als er geen afvalbak in de buurt is het gewoon mee terug naar huis neemt.

Tijdens dienst aangetroffen aan Jaagpad bij sluis Dorkwerd / Reitdiep. Wijkpost @gem_groningen verzocht het op te ruimen. Had liever gezien dat de vervuilers het zelf hadden gedaan. pic.twitter.com/3gqfIhEE4B — Politie J. Kobes (@Jacob_Kobes) August 8, 2020