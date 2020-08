Zomerpareltje Meerstad wil niet ontdekt worden

Stadjers zochten dinsdag massaal de recreatiegebieden in en rond de Stad op. Op plekken zoals het stadsstrand was het vol, ook het Grunopark kon de drukte nog nauwelijks aan. Maar op één plek aan een water rond de Stad was het lekker rustig toeven.

Maar aan de twee recreatiestrandjes aan het Woldmeer bij Meerstad is het relatief rustig. De plek is vrij nieuw en de grote massa heeft de plek nog niet ontdekt. Ook de gevreesde blauwalg is hier nog niet gesignaleerd.

Veel waterplanten in het meer zorgen ervoor dat er meer regulering is van het leven in het water. In combinatie met een goede afwatering is het water een van de weinige plekken rond de Stad waar relatief weinig problemen zijn met problemen voor badgasten.