Zivkovic mag meetrainen met FC Groningen

Foto: Femke Kruize via Wikimedia Commons (CC 2.0)

Richairo Zivkovic mag zijn conditie voorlopig op peil houden door mee te trainen met de eerste selectie van FC Groningen. De spits heeft daar toestemming voor gekregen van zijn Chinese club Changchun Yatai.

De overeenkomst gaat in eerste instantie alleen om deelname aan de trainingen, van een eventuele transfer is op dit moment nog geen sprake. De competitie in de tweede divisie van China ligt op dit moment stil, waardoor Zivkovic een verzoek deed om voorlopig mee te trainen bij de club van zijn jeugd.

Zivkovic heeft nog een contract voor anderhalf seizoen in China. FC Groningen biedt Zivkovic deze optie, omdat hij afkomstig is uit de opleiding van de Groningse Eredivisionist. De spits maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut voor FC Groningen en heeft nog steeds het het record als jongste doelpuntenmaker ooit voor de Groningers.