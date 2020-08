Zeven nieuwe coronabesmettingen in provincie Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Sinds donderdagmiddag heeft de GGD in Groningen zeven nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in de provincie Groningen. De dienst maakte de laatste besmettingscijfers vrijdagmiddag openbaar.

Het aantal besmettingen per 100.000 mensen staat nu op 1,2. In het rioolwater is het aantal aangetroffen virusdeeltjes sinds 3 augustus bezig aan een opmars. Hierin was een stijging te zien van 43 deeltjes per millimeter naar 354 deeltjes op vrijdagmiddag.

Landelijk werden 535 nieuwe besmettingen vastgesteld. In de afgelopen drie dagen werden iedere dag 15,3 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dagelijks werden drie daarvan opgenomen op een Intensive Care-afdeling. 51.762 Nederlanders zijn besmettelijk.