Zeven nieuwe coronabesmettingen in Groningen

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de provincie Groningen zijn het afgelopen etmaal zeven personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit gegevens van het coronadashboard van de Rijksoverheid.

Volgens de Rijksoverheid zijn er zondag 1,2 personen per 100.000 inwoners positief getest op het virus. De waarde van 1,2 werd ook op vrijdag en zaterdag behaald. De cijfers worden niet door de GGD bevestigd omdat zij in het weekend geen updates van de cijfers verzorgen. Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart is nu bij 454 mensen in Groningen het virus aangetroffen.

Uit open data van het RIVM blijkt dat de meeste besmettingen in de gemeente Groningen plaatsvinden. In de afgelopen twee weken gaat het om 40 gevallen. In de afgelopen vier dagen gaat het om 8,2 per 100.000 inwoners, sinds 25 juli om 17,2 per 100.000. In de gemeente Midden-Groningen zijn de afgelopen twee weken 6 besmettingen aangetroffen, in het Westerkwartier 1, Het Hogeland 3, Delfzijl 1, Oldambt 1 en Westerwolde 1. In de overige gemeenten staan de tellers op 0.

Landelijk worden de meeste besmettingen gevonden in Amsterdam, Rotterdam, Gouda en Bergen op Zoom. In de afgelopen dagen duiken ook Deventer en Groningen negatief op in de ranglijst voor wat betreft het aantal besmettingen.