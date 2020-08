Zeven nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Sinds afgelopen zondag zijn zeven nieuwe coronabesmettingen vastgesteld bij inwoners van de gemeente Groningen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die dienst maandagmiddag naar buiten bracht.

In totaal zijn nu 304 inwoners van de gemeente Groningen positief getest op COVID-19. In de gemeente Groningen werden geen ziekenhuisopnames of overlijdens door het coronavirus geregistreerd.

Naast de zeven besmettingen in de gemeente Groningen werd er ook een infectie geregistreerd in de gemeente Westerwolde. In de provincie zijn tot nu toe 598 positieve tests afgenomen. In totaal zijn 74 daarvan opgenomen (geweest in een ziekenhuis), negentien mensen overleden aan de gevolgen van het virus.