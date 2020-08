Zeven nieuwe besmettingen met COVID-19 in Groningen

nieuws

In de Veiligheidsregio Groningen zijn sinds donderdagmiddag zeven nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat blijkt vrijdagmiddag uit de laatste cijfers van het RIVM.

Hoewel het coronavirus in Groningen bezig is met een opmars, zijn er sinds zeven mei geen nieuwe ziekenhuisopnames geweest. Het aantal nieuwe besmettingen is wel stijgende. De laatste dag waarop er een gelijk aantal besmettingen plaatsvond was op 24 april.

In heel Nederland werden in de afgelopen vierentwintig uur 519 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het RIVM schat dat 16.419 mensen op dit moment besmettelijk zijn. Het reproductiegetal blijft staan op 1,2. Gemiddeld worden nu 3,3 mensen per dag opgenomen in een ziekenhuis met COVID-19, waarvan twee op een Intensive Care.