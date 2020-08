Zeven nachten afsluitingen voor autoverkeer rond Vrijheidsplein

nieuws

Foto: Google Maps

De N370 is vanaf aanstaande maandag zeven nachten afgesloten voor autoverkeer tussen de rotondes bij de Laan Corpus den Hoorn en het Julianaplein. Tot en met zondag is ook de toerit vanaf de westelijke ring naar het Julianaplein tussen 22.00 en 06.00 uur dicht.

Op deze zeven nachten gaat aannemerscombinatie Herepoort aan de slag voor Aanpak Ring Zuid met werkzaamheden rondom het Vrijheidsplein.

Verkeer vanaf de A7 vanuit Drachten naar het Julianaplein wordt omgeleid via de rotondes bij Laan Corpus de Hoorn en van de Laan Corpus den Hoorn naar de A28 of via de N7 en Hereweg. Ook het verkeer vanaf de westelijke ring wordt via dezelfde routes omgeleid.