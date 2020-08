Zesenvijftig besmettingen in één week in Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de provincie Groningen is in de afgelopen week toegenomen met zesenvijftig patiënten. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de GGD, die deze maandag naar buiten bracht.

In tegenstelling tot het RIVM meldt de GGD Groningen zelf elf nieuwe bevestigde infecties op maandag. Daarmee komt het totale aantal besmettingen op 464. Een week eerder (3 augustus) waren dat er 408. Sinds zondag liggen er vier patiënten met het coronavirus in het UMCG.

Het aantal besmettingen in de provincie stijgt sinds 23 juli. Toen waren er 374 besmettingen bekend, op maandag 10 augustus staat de teller op 464 waarbij het vooral in de laatste dagen hard gaat.