Zes nieuwe coronabesmettingen in Groningen

nieuws

In de provincie Groningen zijn sinds woensdag zes nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat blijkt uit gegevens van het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Volgens het dashboard zijn het afgelopen etmaal 1,0 personen op de 100.000 inwoners positief getest. Woensdag en dinsdag lag dit getal op 0,9. Uit open data van het RIVM blijkt dat de zes nieuwe besmettingen allen in de gemeente Delfzijl werden aangetroffen. In deze gemeente steeg het aantal positief geteste personen van 51 naar 57. In de overige gemeenten werden de afgelopen dag geen nieuwe besmettingen gevonden.

In vergelijking met de cijfers van vorige week donderdag blijkt dat in deze periode de meeste besmettingen gevonden werden in eveneens Delfzijl. Waar het vorige week om 40 gevallen ging, gaat het nu om 57 positief geteste personen. In de gemeente Groningen steeg het aantal positieve tests van 278 naar 292, in Het Hogeland werd 1 besmetting gevonden, Midden-Groningen 4, Veendam 2, Stadskanaal 2 en Westerwolde 1. In de overige gemeenten bleef de teller op 0 staan.

Landelijk werden er afgelopen etmaal 510 positieve testen afgenomen. Omgerekend naar het aantal inwoners werden in de afgelopen drie dagen de meeste besmettingen gevonden in Baarle-Nassau, Hilvarenbeek en Delfzijl. De GGD’en melden dat afgelopen dag 7 personen opgenomen moesten worden in het ziekenhuis, 3 mensen kwamen te overlijden.