Zes nieuwe coronabesmettingen in Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de provincie Groningen zijn sinds zaterdag zes personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit informatie in het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Uit de data blijkt dat in onze provincie de afgelopen 24 uur 1,0 op de 100.000 inwoners te horen kreeg dat ze positief besmet zijn. Zaterdag lag dit getal op 1,5, vrijdag op 1,2. Uit open data blijkt dat de zes besmettingen gevonden zijn in de gemeenten Groningen en Delfzijl. In Delfzijl steeg het aantal positief geteste personen met drie van 44 naar 47, in Groningen kwamen er ook drie bij waarbij het totale aantal nu op 287 staat.

Aantallen per gemeente

Kijkend naar de cijfers van de afgelopen zeven dagen werden de meeste besmettingen in de gemeente Groningen aangetroffen. In deze gemeente gaat het om 27 positieve tests. In Delfzijl steeg het aantal met 17, Midden-Groningen 5, Veendam 2, Stadskanaal 2 en Westerwolde 2. In de overige gemeenten zijn de afgelopen week geen nieuwe besmettingen aangetroffen.

Landelijk

Landelijk werden er afgelopen etmaal 457 personen positief getest. De meeste besmettingen omgerekend naar het aantal inwoners werden de afgelopen drie dagen aangetroffen in de gemeenten Gennep, Delfzijl en Landsmeer. Acht mensen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis. Er zijn geen sterfgevallen gemeld.