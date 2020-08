Zes nieuwe besmettingen met COVID-19 in provincie Groningen

nieuws

Foto: Navy Medicine via Wikimedia Commons

Sinds zondagmiddag zijn zes inwoners van de provincie Groningen positief getest op het coronavirus. Dat meldt de GGD Groningen maandagmiddag. Drie daarvan komen uit de gemeente Groningen, zo blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM.

In de de provincie Groningen werden in de afgelopen veertien dagen 23 besmettingen vastgesteld. Het aantal besmettingen in zowel de gemeente als in de provincie blijft relatief laag, maar is in de afgelopen twee weken wel weer aan het stijgen. In de laatste twee weken van juli zijn er meer besmettingen in Groningen dan in de rest van de periode vanaf 1 juni, de start van het nieuwe landelijke testbeleid.

In heel Nederland werden in de afgelopen vierentwintig uur 372 positieve tests afgenomen. Elke dag worden nu ongeveer vijf mensen opgenomen in een ziekenhuis vanwege het virus, waarvan één à twee op een Intensive Care. Gemiddeld infecteert een Nederlandse besmette persoon nu 1,4 andere mensen.