Zes horecazaken in Stad gesloten na overtreden coronaregels

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In totaal zijn nu zes dansgelegenheden in de gemeente Groningen gesloten, omdat handhavers er overtredingen van de coronaregels hebben vastgesteld.Volgens DvhN meldde een advocaat van de Veiligheidsregio dit dinsdagmiddag tijdens een kort geding tussen café Het Feest en de Veiligheidregio.

Café Het Feest is één van de zes zaken die de deuren moest sluiten. Eigenaar Jewan de Goede spande kort geding aan om de sluiting aan te vechten. De Goede vindt dat hij er in zijn zaak alles aan doet om de maatregelen zo goed mogelijk na te leven. Volgens hem waarschuwt het personeel bezoekers direct als ze opstaan van hun stoel en wordt er omgeroepen niet de te dansen.

De advocaat van de Veiligheidregio Groningen is het daar niet mee eens. Volgens de advocaat gaat om het resultaat van de getoonde inspanning. Ook benadrukt de advocaat dat het de tweede keer is dat het café in de fout is gegaan.

De rechtbank zal woensdag schriftelijk uitspraak doen in de zaak. De maatregel tegen Het Feest gaat wel gewoon door.