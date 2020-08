Zernike Campus vanaf vandaag rookvrij

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Zernike Campus is vanaf zaterdag rookvrij. En niet alleen de Campus, op geen enkel schoolterrein in het land mag vanaf zaterdag nog gerookt worden.

Het voorstel werd in november vorig jaar gedaan door staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid. De ministerraad stemde vervolgens met het plan in om alle schoolpleinen van basisscholen, middelbare scholen, mbo- en hbo-instellingen en universiteiten per 1 augustus rookvrij te maken. Omdat de Zernike Campus als een schoolplein is aangemerkt mag er op de hele campus niet meer gerookt worden. Om die reden zijn de afgelopen periode straatasbakken weggehaald en werden er op de fietsroutes richting Zernike blauwe lijnen aangebracht met de tekst ‘smoke-free’. Ook het Harmonieplein en het Broerplein zijn vanaf zaterdag rookvrij.

Afgelopen week werd bekend dat het handhaven van het rookverbod op Zernike uitgevoerd gaat worden door studenten van het Noorderpoort. Blokhuis liet eerder weten dat hij hoopt dat er geen boetes uitgedeeld hoeven te worden: “Het verbod opnemen in de wet is bedoeld als duwtje in de rug voor scholen die daar nog niet aan toegekomen zijn. Het zou mij een lief ding waard zijn als er geen boetes uitgedeeld hoeven te worden. En er gaan natuurlijk geen inspecteurs ’s avonds na schooltijd in de bosjes liggen om te kijken of er dan iemand staat te roken.”