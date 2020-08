“Zeer warm tot heet zomerweer in aantocht”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De kans is groot dat we aan de vooravond staan van een erg warme periode waarbij het komende vrijdag al tropisch kan worden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is er veel bewolking waarbij in de ochtend de zon zich zo nu en dan laat zien”, vertelt Kamphuis. “In de middag neemt de kans op een aantal buien toe, waarbij een slag onweer niet is uitgesloten. Bij een zwakke westenwind, windkracht 2 wordt het ongeveer 21 graden. In de nacht naar dinsdag daalt het kwik naar 10 graden. Dinsdag overdag is het rustig zomerweer. Er is geregeld zon en het wordt dan 20 graden.”

“Vanaf woensdag wordt het snel zeer warm en later zelfs heet zomerweer waarbij de zon alle ruimte krijgt. Woensdag wordt het al 26 graden, donderdag 28 of 29 graden. Vrijdag wordt het mogelijk tropisch met 30 graden. In de nachten koelt het nog behoorlijk af tot rond of iets onder de 15 graden.”