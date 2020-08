Zeefuik definitief van FC Groningen naar Hertha BSC

sport

Foto: Erwin Otten

FC Groningen verdediger Deyovaisio Zeefuik vertrekt definitief naar het Duitse Hertha BSC.



De 22-jarige Zeefuik heeft een contract voor meerdere seizoenen getekend. Hertha BSC moet een transfersom aan Groningen betalen. De hoogte is niet bekend gemaakt, maar het zou rond de vier miljoen euro liggen. Een deel er van gaat naar Ajax, want dat is indertijd met de Amsterdammers afgesproken.

Zeefuik wilde graag naar de club uit Berlijn, maar Groningen en Hertha werden het eerst niet eens over de transfersom. Zeefuik had nog een contract voor een jaar bij FC Groningen.